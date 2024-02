Repräsentative GfK-Umfrage: Bürger:innen glauben weiterhin an den Innovationsstandort Deutschland

Köln (ots) -GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), weltweit führender Anbieter von Website- und Domain-Services, veröffentlicht die neuesten Ergebnisse seiner repräsentativen Umfrage "Perspektiven Unternehmertum", die von der GfK durchgeführt wurde. Die Studie offenbart ein starkes Vertrauen der Bürger:innen in den Innovationsstandort Deutschland und zeigen zudem eine bemerkenswerte Bereitschaft zur unternehmerischen Tätigkeit - vor allem jene, die jünger als 40 Jahre alt sind.Die Umfrage zeigt, dass 56 % der 18- bis 29-Jährigen und 54 % der 30- bis 39-Jährigen in Deutschland bereit sind, unternehmerisch tätig zu werden, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Der Faktor Bildung ist dabei nebensächlich: Während 44 % der potenziellen Unternehmer Abitur oder Hochschulreife haben, verfügt knapp jeder Dritte über den Abschluss einer höheren Schule ohne Abitur bzw. einen Haupt- oder Volksschulabschluss (30 %).Wer jetzt gründet, gilt als mutigGlauben Sie, dass es mutig ist, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ein Unternehmen zu gründen? Diese Frage bejahten nahezu zwei Drittel aller Befragten (63 %), während lediglich 13 % anderer Meinung waren. Gleichzeitig glaubt eine überwältigende Mehrheit von 70 %, dass sich aufgrund der finanziellen Sicherheit mehr Menschen für einen herkömmlichen Job entscheiden statt zu gründen.Die Meinungen hinsichtlich der potenziellen finanziellen Anreize des Unternehmertums gespalten: Während 26 % der Befragten glauben, dass die Aussicht auf ein sehr gutes Einkommen die damit verbundenen Risiken aufwiegt, sind 44% bei dieser Frage unentschieden. 30% hingegen lehnen diese Vorstellung ab.Innovation als Motor für einen starken WirtschaftsstandortDie Umfrage untersuchte auch die Einstellung der Bevölkerung in Deutschland zur Rolle, die Innovationen und neue Geschäftsideen bei der Erholung unserer Wirtschaft spielen. 52 % der Befragten sind der Meinung, dass Innovation und neue Geschäftsideen dazu beitragen werden, unsere Wirtschaft zu erholen, während nur 15 % dies verneinen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit weiterhin auf die Wichtigkeit von Innovationen als Katalysator für das Erfinderland Deutschland vertraut.Alexandra Anderson, Marketing Director bei GoDaddy, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen besteht ein starkes Vertrauen in den Innovationsstandort Deutschland. Es ist ermutigend zu sehen, dass gerade so viele junge Menschen bereit sind, sich unternehmerisch zu engagieren und an die transformative Kraft von Innovation und neuen Geschäftsideen glauben. "Wir bei GoDaddy sind fest davon überzeugt, dass diese Ergebnisse einen positiven Ausblick für die Zukunft des deutschen Unternehmertums darstellen."--Über die GoDaddy-UmfrageDie GoDaddy Data Observatory wurde im März 2023 von Advanis in Brasilien, Kolumbien, Deutschland, Indien, Mexiko, den Philippinen, Singapur, Spanien, Thailand und den Vereinigten Staaten durchgeführt. Befragt wurden Inhaberinnen und Inhaber von Kleinunternehmen mit maximal 50 Beschäftigten. Für die Studie wurden insgesamt 4.682 Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, darunter 480 in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.godaddy.comPressekontakt:Timm Leibfried+ 49 1577 68 300 48timm@yps.agencywww.yps.agencyOriginal-Content von: GoDaddy Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell