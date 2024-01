Reply ist zurück!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Reply Spa ausgetauscht. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Reply Spa zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Reply Spa bei 100,79 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 119,5 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 103,44 EUR, was zu einem Abstand von +15,53 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Reply Spa liegt der 7-Tage-RSI bei 22,22 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Reply Spa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Reply Spa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.