Reply Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Reply Spa-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher für Reply Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Reply Spa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 104,89 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 124,7 EUR, was einem Unterschied von +18,89 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Reply Spa in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reply Spa-Aktie liegt bei 59,24, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Reply Spa daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".