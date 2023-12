Reply Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Bei Reply Spa konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien bewertet. Da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Reply Spa für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Reply Spa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Reply Spa überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Reply Spa weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Zusammen ergibt sich für Reply Spa damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Reply Spa. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch die Anleger äußerten sich verstärkt positiv über das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Reply Spa-Aktie ein Durchschnitt von 100,79 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 119,5 EUR, was einem Unterschied von +18,56 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 103,44 EUR liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,53 Prozent), weshalb die Reply Spa-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Reply Spa also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

