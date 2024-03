Replimune Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Replimune ergibt sich ein RSI-Wert von 90,72, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt dieses Bild ein Rating von "Schlecht".

Anhand der langfristigen Meinung von Analysten wird die Replimune-Aktie als "Gut" eingeschätzt, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 44 USD, was einer potenziellen Performance von 446,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Die Dividendenrendite von Replimune liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte Replimune eine Performance von -57,76 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -60,22 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 1476,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.