Replimune Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung und Diskussionen um die Replimune-Aktie haben sich im vergangenen Monat verändert. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich, was als positiv bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert und verlor an Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Replimune-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Replimune-Aktie fällt positiv aus, mit einem Kursziel von 44 USD, was eine potenzielle Performance von 474,41 Prozent bedeuten würde. Die Gesamtbewertung der Analysten ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Replimune-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Replimune-Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Replimune-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.