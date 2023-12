Replimune Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Meinungen zu Replimune in den letzten Tagen insgesamt neutral waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch überwiegend positiv bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Replimune daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch negativ verändert. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit für das Unternehmen wider. Daher erhält Replimune in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Replimune derzeit sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch von den vergangenen 200 Tagen deutlich abweicht. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich hat Replimune in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 93,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Performance von Replimune deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung, eine negative Entwicklung des Sentiments in den sozialen Medien, eine negative technische Analyse und eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung für Replimune.

