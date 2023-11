Repligen Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Repligen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 161,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 156,9 USD (-2,72 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (149,8 USD) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +4,74 Prozent auf und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Repligen-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung von Repligen in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende weist Repligen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Biotechnologie" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Repligen einen Wert von 64 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,92 liegt die Aktie damit um ca. 36 Prozent unter dem Durchschnitt und wird als unterbewertet eingestuft. Folglich erhält Repligen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.