Msci Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten des Unternehmens Msci verbessert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Es wurden 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung führte und zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Msci gegenwärtig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Kapitalmärkten. Der Unterschied beträgt 4,51 Prozentpunkte (1,17 % gegenüber 5,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen soll, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Msci-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 35,82 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Msci in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,53 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt der "Finanzen"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 16,66 Prozent erzielte, liegt Msci mit 5,87 Prozent deutlich darüber. Diese äußerst positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

