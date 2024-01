Repligen Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie der Repligen wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit insgesamt 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Repligen, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 208,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,87 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Repligen-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat Repligen im letzten Jahr eine Rendite von 9,93 Prozent erzielt, was 7,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" liegt die Rendite von Repligen sogar 15,48 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.