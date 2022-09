Repeats Group investiert in Polimero Srl und setzt damit den Aufbau eines der führenden LDPE-Kunststoffrecycler in Europa fort

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Repeats Group B.V. („Repeats"), eine paneuropäische Plattform für Kunststoffrecycling, die sich auf die Produktion von hochwertigem recyceltem Polyethylen niedriger Dichte („LDPE") aus postindustriellen und kommerziellen Folien konzentriert, gab heute eine Investition in Polimero Srl („Polimero" oder das „Unternehmen") bekannt, einen Hersteller von recyceltem LDPE in Norditalien, in der Nähe von Venedig. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Repeats ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners („Ara"), einer globalen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die industrielle Dekarbonisierung konzentriert.Die Investition von Repeats in Polimero markiert die Expansion des Unternehmens nach Italien und ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer paneuropäischen Kunststoffrecycling-Plattform. Es folgt auf die beiden jüngsten Investitionen von Repeats in Spanien und den Niederlanden, wobei die Expansion in andere europäische Länder für später in diesem Jahr geplant ist.Polimero nutzt ein mechanisches Verfahren, um Kunststoffabfälle in Harz umzuwandeln, das für gewerbliche und industrielle Anwendungen geeignet ist. Als Teil von Repeats plant Polimero, seine Produktion weiter auszubauen, um die wachsende Nachfrage nach recyceltem LDPE in Europa zu decken.Polimero wird von Simonetta Tiberto geleitet, die seit 2010 für das Unternehmen tätig ist und auch weiterhin die italienischen Geschäfte und die Umsetzung des Wachstumsplans leiten wird.„Polimero genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf als wichtiger Akteur im Bereich des LDPE-Recyclings in Norditalien", so Greg Rung, CEO von Repeats. „Wir sehen eine große Chance für Polimero, den italienischen Markt weiter zu durchdringen, indem wir unseren Kunden höherwertiges Recyclingharz anbieten. Wir freuen uns, dass Simonetta und ihr Team zu Repeats stoßen und freuen uns darauf, auf ihrem bisherigen Erfolg aufzubauen."„Wir teilen die Ambitionen von Repeats und Ara, einen der größten LDPE-Recycler in Europa aufzubauen", sagte Simonetta Tiberto, CEO von Polimero. „Wir freuen uns über die Unterstützung von Repeats, da wir unser Geschäft und unsere geografische Reichweite weiter ausbauen wollen. Alle unsere Bemühungen zielen darauf ab, ein Kreislauf-Ökosystem zu schaffen und die Kunden, die zunehmend hochwertige recycelte Kunststoffe benötigen, bestmöglich zu bedienen."„Wir freuen uns über den Eintritt von Repeats in den italienischen Markt und die Partnerschaft mit Simonetta", sagte Tuan Tran, Partner bei Ara Partners. „Die Repeats-Plattform ist für ein schnelles Wachstum gut aufgestellt und plant, der größte unabhängige Hersteller von recycelten LDPE-Harzen in Europa zu werden. Wir freuen uns, Repeats bei seinen laufenden Bemühungen zur Dekarbonisierung des europäischen Kunststoffmarktes zu unterstützen."Informationen zu RepeatsDas in den Niederlanden ansässige Unternehmen Repeats - Recycled PE AT Scale - ist eine europaweite Plattform für das Kunststoffrecycling, die Kunststoffabfälle aus Polyethylen („PE") in Harz umwandelt, das für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen flexiblen Kunststoffanwendungen geeignet ist. Repeats ist auch in Spanien und den Niederlanden tätig. Weitere Informationen zu Repeats finden Sie unter www.repeats-group.com.Informationen zu PolimeroPolimero wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Rovigo. Das Unternehmen stellt recyceltes LDPE-Granulat aus gewerblichen und industriellen Kunststoffabfällen her, das für Verpackungszwecke verwendet werden kann. Für weitere Informationen über Polimero, besuchen Sie bitte Home- Polimero Srl (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644667-1&h=2599920051&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644667-1%26h%3D4000495087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.polimerosrl.it%252F%26a%3DHome%2B-%2BPolimero%2BSrl&a=Home-+Polimero+Srl).Informationen zu Ara PartnersAra Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung konzentriert. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie und Fertigung, Chemie und Werkstoffe, Energieeffizienz und umweltfreundliche Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft und ist bestrebt, Unternehmen zu gründen, die einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Das Unternehmen unterhält Büros in Boston, Massachusetts, Houston, Texas und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie www.arapartners.com.arapartners@gasthalter.comKontakte:Mark Semer / Alex JeffreyGasthalter & Co. LP.arapartners@gasthalter.com(212) 257-4170Original-Content von: Ara Partners, übermittelt durch news aktuell