Reorg ernennt Jeff Winter zum CMO

New York (ots/PRNewswire) -Reorg, der weltweit führende Anbieter von Kreditdaten, Analysen und Informationen, gab heute bekannt, dass Jeff Winter mit sofortiger Wirkung zum Chief Marketing Officer ernannt wurde. Jeff wird die globale Marketingorganisation von Reorg leiten und dem CEO von Reorg, Kent Collier, unterstehen.Mit der Ernennung von Jeff Winter treten die Marketingaktivitäten von Reorg in die nächste Wachstumsphase ein. Er wird die Marketingstrategie und deren Umsetzung vorantreiben und sich dabei auf die Weiterentwicklung der Marke konzentrieren, während Reorg sein Angebot für den gesamten Kreditlebenszyklus für Abonnenten weiter ausbaut.Jeff bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit zu Reorg, nachdem er zuletzt seit September 2021 als CMO bei Duck Creek Technologies, dem Branchenführer im Bereich Insurance SaaS, tätig war. Während seiner Amtszeit war Jeff für das End-to-End-Marketing und die Kommunikation verantwortlich, von der Erweiterung der Marke Duck Creek über den Aufbau und die Beschleunigung der Pipeline bis hin zur Förderung des Kanalwachstums, der Kundenbindung und des Engagements. Zuvor war er CMO bei Rocket Software, wo er die Marke Rocket prägte und den Wert der umfangreichen installierten Basis von Rocket steigerte. Vor seiner Tätigkeit bei Duck Creek und Rocket Software leitete er globale Marketingteams bei Pitney Bowes, SAP und IBM.„Ich fühle mich geehrt, zu Reorg zu kommen, einem Unternehmen, das ein beständiges und explosives Wachstum gezeigt hat, während es gleichzeitig ein unglaublich hohes Maß an Kundenzufriedenheit aufrechterhält", sagte Jeff Winter, der neue CMO von Reorg. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in allen Facetten des Marketings einzubringen, um eine breitere Marktwahrnehmung für den erweiterten Produktumfang und die Fähigkeiten von Reorg zu schaffen, während das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzt."„Wir sind begeistert, Jeff bei Reorg willkommen zu heißen", sagte der Gründer und CEO von Reorg, Kent Collier. „Seine umfassende Erfahrung im B2B-Marketing wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Geschäft für die Zukunft weiterentwickeln und positionieren."Informationen zu ReorgReorg wurde 2013 gegründet und kombiniert leistungsstarke Technologie mit Finanzanalysen, Rechtsanalysen und Berichten, um einen detaillierten Überblick über schwer zu findende Kreditinformationen zu bieten. Zusammen mit dem Dokumenten-, Compliance- und Datenmanagement bieten wir ein ganzheitliches Lösungspaket für globale Kreditmarktteilnehmer. Reorg verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein schnelles Wachstum und bedient heute mehr als 30.000 Fachleute aus den weltweit führenden Hedgefonds, Vermögensverwaltungen, Investmentbanken, Anwaltskanzleien, professionellen Dienstleistungsunternehmen und Beratungsfirmen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Reorg.com.