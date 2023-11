Reolink veröffentlicht Wi-Fi 6 Produkte

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Neue Maßstäbe für private SicherheitReolink, der innovative Pioneer für Sicherheit bringt Wi-Fi 6-fähige Kameras und Überwachungssysteme auf den Markt.Wi-Fi 6 integriert in Sicherheitslösungen ist wegen der hohen Geschwindigkeit und Datenübertragung, sowie der Immunität gegen Verbindungsstörungen eine grundlegende Verbesserung für Reolink Wi-Fi 6 Kameras und NVR, insbesondere bei 4K Live-Ansichten, Rückspielfunktionen usw.4K Video blitzschnell & zuverlässig übertragen4K Videos können mit Wi-Fi 6 durch das 1024-QAM-Verfahren im Vergleich zum Wi-Fi 5 mit einer 25 % höheren Geschwindigkeit zwischen Reolink Wi-Fi 6 Cams und Wi-Fi 6 Routern übertragen werden. Hausbesitzer müssen keine lästigen Verzögerungen bei 4K Video-Wiedergabe mehr in Kauf nehmen.Weniger VerbindungsstörungenAuf Basis der BSS-Coloring-Technologie werden Gleichkanalstörungen minimiert, während OFDMA- und MU-MIMO-Technologien die Netzwerkeffizienz maximieren, was zu geringeren Verzögerungen beim Abspielen von Videos der Reolink Überwachungskameras führt.Das Reolink Wi-Fi 6 System (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4034251-1&h=1269082783&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FReolink-%25C3%259Cberwachungskamera-Farbnachtsicht-Tiererkennung-RLK12-800WB4%2Fdp%2FB0CDW7B16Y%3Fmaas%3Dmaas_adg_BC9EAF07817F4E126F821610F40AB7ED_afap_abs%26ref_%3Daa_maas%26tag%3Dmaas&a=Reolink+Wi-Fi+6+System) verwaltet effizient die Datenübertragung zwischen mehreren Wi-Fi 6 Geräten, wodurch Überlastungen und Störungen reduziert werden.WPA3: Neuste Stufe der Cybersicherheit für ÜberwachungDer neuste Sicherheitsstandard WPA3 setzt Verschlüsselungsmethoden ein, die dem Benutzer eine erhöhte Passwortsicherheit bieten und auch bei weiteren Sicherheitsaspekten wie Anmeldesicherheit wegweisend für Reolink Wi-Fi 6 Lösungen sind. Benutzer können sich ihrer Privatsphäre gewiss sein.Reolink's Wi-fi 6 fähige ProduktauswahlIn vielen Reolink Sicherheitslösungen ist Wi-Fi 6 bereits ein eingebauter Standard und Benutzer können beim Gebrauch dieser Cams und NVR von Wi-Fi 6 Vorteilen profitieren.Reolink 4K UHD Cam E1 Outdoor Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4034251-1&h=1750804681&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FReolink-Outdoor-Haustiererkennung-Farbnachtsicht-Pro%2Fdp%2FB0C33SR9RL%3Fmaas%3Dmaas_adg_75941DE60D36694162258987B355D0A1_afap_abs%26ref_%3Daa_maas%26tag%3Dmaas&a=E1+Outdoor+Pro) unterstützt Wi-Fi 6 (Jetzt 29% Rabatt)Live-Videoübertragungen sind mit Wi-Fi 6 ein Kinderspiel. Diese 8MP Cam mit 3X optischem Zoom liefert nahtlose Live-Ansichten selbst bei Nacht in voller Farbe.Blitzschnelle Wi-Fi 6 Übertragung der RLC-810WA (€111,99 Aktionspreis)Tag & Nacht flüssige 4K Wiedergaben in 8MP UHD Hochauflösung, mit Dualband Wi-Fi 6 immer schnell, verlässlich, störungsfrei und in Top-Qualität.8MP UHD Dualband Wi-Fi 6 Sicherheitssystem Reolink RLK12-800WB4 (30% weniger)Bei einer 4K Komplettlösung aus 4 Kameras und einem 12-Kanal NVR-Gerät mit intelligenter Bewegungserkennung ist schnelles Wi-Fi 6 für optimale und sichere WPA3 gestützte Verbindungen zwischen Cam und NVR unabdingbar.Vernetzt & beruhigt in die ZukunftReolink Wi-Fi 6 Sicherheitskameras machen Überwachung sicherer, stabiler, schneller und vernetzter als je zuvor.Die Chance auf ein Schnäppchen während der Black Friday und Cyber Monday Aktionstage gibt es jetzt hier: offizielle Reolink Webseite und Reolink Amazon Store.Über ReolinkReolink, ein internationaler Pioneer im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen.