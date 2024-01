Reolink auf der CES 2024: Sicherheit am Puls der Zeit - allererste 16MP Kamera & Dual-Objektiv Kameras mit Akku

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Reolink, ein führender Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, kündigt seine jährliche Präsenz auf der CES 2024 an. Reolink wird die branchenweit erste 16MP-Überwachungskamera Duo 3 PoE aus seiner Dual-Objektiv-Familie und weitere Innovationen vorstellen, die die Zukunft der Überwachung von Privathäusern und Unternehmen neu definieren sollen.Alle Besucher*innen der CES 2024 sind herzlich eingeladen, den Reolink Stand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4061417-1&h=3032753869&u=https%3A%2F%2Freolink.com%2Fvisit-reolink-at-ces%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dprnewswire%26utm_campaign%3Dreolinkces2024&a=Reolink+Stand) vom 9. bis 12. Januar auf der Venetian Expo, Hallen A-D, #52548 zu besuchen und die innovativen Sicherheitslösungen in Augenschein zu nehmen.Next-Level-Klarheit für Überwachung – Reolink Duo 3 PoE 16MP KameraReolink erweitert seine Produktpalette der Dual-Objektiv Kameras um das Flaggschiff Duo 3 PoE, eine branchenweit erste 16MP Ultra HD PoE Kamera. Die großzügigen 16 Millionen Pixeln machen es einfacher denn je, Dinge wie Gesichter und Nummernschilder zu erkennen. Neben beispielloser Schärfe bietet Duo 3 PoE dank des fortschrittlichen Dual-Image-Stitching-Algorithmus auch ein nahezu verzerrungsfreies 180°-Panorama.Zudem nutzt Duo 3 PoE die brandneue Technologie der Bewegungsspur, um die Positionsänderung des erkannten Objekts in einem einzigen Bild darzustellen. So wissen Sie auf einen Blick, was los ist.Führendes Line-up der Dual-Objektiv Kameras – Reolink TrackMix & Argus TrackFans der Reolink TrackMix können sich freuen, denn der Hersteller hat das Hybrid-Dual-Objektiv in die Argus Track integriert, ein leistungsstarkes Modell mit süßem Look und einem zivilen Preis. Sie hat alles Wichtige an Bord: 4K-Farbbilder bei Tag und Nacht, Dual-Ansicht – eine für die Gesamtansicht, die andere für die Nahansicht, und 6-fachen Hybrid-Zoom.Als echter Tracker verfolgt die Argus Track ihr Ziel durch flexibles Schwenken und Neigen, während es dank Auto-Zoom immer vollständig im Blickfeld bleibt.Außerdem ist die Argus Track eine autarke Lösung mit Akku und grüner Energie dank eines 6W Solarpanels.Überwachungszentrale mit Ganzhausabdeckung – Top-Kamerasysteme erweitert Auf der CES werden die revolutionären Durchbrüche bei den Akku-Kits und WLAN-Kits eingeführt. Die WLAN Akkukameras werden über den Home Hub mit stabilerer, sicherer Konnektivität und großem, verschlüsseltem, lokalem Speicher versorgt. Für Plug-in WLAN Kameras hat Reolink das Kit RLK12-800WB4 herausgebracht, das mit blitzschneller Wi-Fi 6 Technologie flüssigstes UHD-Streaming gewährleistet.Für weitere Informationen zu Reolink CES 2024 besuchen Sie bitte die Reolink Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4061417-1&h=91912224&u=https%3A%2F%2Freolink.com%2Fvisit-reolink-at-ces%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dprnewswire%26utm_campaign%3Dreolinkces2024&a=Reolink+Website).Über Reolink Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich immer, um die zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4479556/Reolink_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4061417-1&h=1442029482&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4479556%2FReolink_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4479556%2FReolink_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-auf-der-ces-2024-sicherheit-am-puls-der-zeit--allererste-16mp-kamera--dual-objektiv-kameras-mit-akku-302026962.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuell