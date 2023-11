Reolink Black Friday ab 17. November 40% sparen auf 4K Sicherheitslösungen

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Es ist an der Zeit, sich selbst und die Menschen, die einem wichtig sind, mit Reolink-Überwachungskameras und Sicherheitslösungen auszustatten. Während der Black Friday Aktionstage bietet Reolink großzügige Preisnachlässe mit bis zu 40 % beginnend am Freitag, dem 17. November bis zum 27. November.Haushalte und Unternehmen, die auf der Suche nach intelligenten Überwachungskameras sind, können mit den besten Black Friday-Kameraangeboten von Reolink echte Schnäppchen machen.Spotlight AN für die 8MP Solar-Sicherheitskamera Argus PT Ultra (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=3389074175&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FReolink-%25C3%259Cberwachungskamera-Argus-Ultra-Farbnachtsicht%2Fdp%2FB0BZD4P25M%3Fmaas%3Dmaas_adg_6F957138049C3EDAA113354D35E3B583_afap_abs%26ref_%3Daa_maas%26tag%3Dmaas&a=Argus+PT+Ultra) (32% sparen)Die Argus PT Ultra ist eine 4K Smart-Kamera mit Spotlights. Die Kamera verfügt nicht nur über eine Ultra HD Auflösung, sondern kann auch um 355° geschwenkt und um 140° nach oben und unten bewegt werden, damit Verbraucher jeden Sichtwinkel mühelos einsehen können.Umweltfreundliche Solar-/Akkustromversorgung und 5/2,4GHz-Dual-Band Wi-Fi der nächsten Generation sind Zukunfts-Technologien, mit denen diese Kamera rund um die Uhr einsatzbereit ist.Reolink Duo 2 PoE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=1810190629&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FReolink-%25C3%25BCberwachungskamera-Farb-Nachtsicht-Zwei-Wege-Audio-Duo%2Fdp%2FB0B2PM7XF3%3Fmaas%3Dmaas_adg_64BFC30459BF957EEEDB120D591AFB16_afap_abs%26ref_%3Daa_maas%26tag%3Dmaas&a=Reolink+Duo+2+PoE), Bereits Heute die Sicherheitslösung von Morgen sichern (Vorher 109,99 €, Jetzt 179,99 €)Eine Kamera mit größerem Weitwinkel als je zuvor. Das ist die Reolink Duo 2 PoE mit 180° Panorama-Weitwinkel in 4K Ultra HD Auflösung. Zwei Objektive in einer Kamera, die das Sichtfeld verdoppeln. Diese Dual-Objektiv-Sicherheitskamera wird über ein Ethernet-Kabel mit Strom versorgt.Die Reolink E1 Outdoor Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=22474454&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FReolink-Outdoor-Haustiererkennung-Farbnachtsicht-Pro%2Fdp%2FB0C33SR9RL%3Fmaas%3Dmaas_adg_AE675484E5BF1C7DBD7A765E25C6C6E7_afap_abs%26ref_%3Daa_maas%26tag%3Dmaas&a=Reolink+E1+Outdoor+Pro) sichern, Beste Lösung für Außenbereiche (29% Rabatt)E1 Outdoor Pro ist eine der meistverkauften Sicherheitskameras mit 4K 8MP-Hochauflösung, 355° Schwenk- und 50° Neigungsfunktion. Optischer 3fach-Zoom, Dual-Band Wi-Fi 6 und Nachtsicht in Farbe sind nur einige der erwähnenswerten Funktionen, die die Sicherheit Ihres Hauses und Ihres Unternehmens deutlich verbessern können.Vollständiges Sicherheits-Paket RLK8-800B4(Verfügbar für 454,99 €)Diese Reolink Komplettlösung enthält vier B800 Überwachungskameras inklusive dem 8-Kanal NVR-Gerät RLN8-410 zur zentralen Verwaltung Ihrer Sicherheit mit eingebauter 2 TB Festplatte. Die 4K UHD Kameras haben eine integrierte Personen-/Fahrzeugerkennung und Stromversorgung über Ethernet.Jetzt Black Friday Frührabatt holen mit 5% Extra-NachlassReolink bietet ab sofort bis zum 16. November einen extra 5% Rabattcode an, (REOLINK23PR). Der Rabatt-Code kann sowohl im Offiziellen Reolink Online-Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=611300321&u=https%3A%2F%2Freolink.com%2Fde%2Flp%2Fblack-friday-cyber-monday-sale%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dprnewswire%26utm_campaign%3Dbfcm2023&a=Offiziellen+Reolink+Online-Store) als auch bei Amazon verwendet werden.Der Reolink Black Friday Livestream (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=1818518104&u=https%3A%2F%2Freolink.com%2Fde%2Flp%2Fblack-friday-cyber-monday-sale%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dprnewswire%26utm_campaign%3Dbfcm2023&a=Reolink+Black+Friday+Livestream) findet am 17. November ab 18 Uhr statt. bis 20 Uhr Deutsche Zeit. Zuschauer können die Sicherheitsprodukte von Reolink live erleben und haben die Chance, eine Kamera zu gewinnen.Über ReolinkReolink, ein internationaler Pioneer im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4406361/Reolink_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027199-1&h=4060394944&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4406361%2FReolink_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4406361%2FReolink_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-black-friday-ab-17-november-40-sparen-auf-4k-sicherheitslosungen-301989191.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuell