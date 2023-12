Reo Plastics Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Reo Plastics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 44,84 USD verzeichnet, was einem Abweichung von -33,1 Prozent vom letzten Schlusskurs von 30 USD entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 40,7 USD unter dem letzten Schlusskurs (-26,29 Prozent Abweichung) und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Reo Plastics-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Reo Plastics diskutiert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant anders als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Reo Plastics-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Reo Plastics beträgt aktuell 100 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100 eine Überkauft-Situation und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Reo Plastics-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment als "Schlecht" und "Neutral" eingeschätzt.