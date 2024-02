Rentracks Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Rentracks-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 555,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 425 JPY liegt, was einem Unterschied von -23,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (434,3 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,14 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Rentracks zeigt keine besonderen Ausschläge, weshalb das Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Rentracks liegt der RSI derzeit bei 96,15, was als überkauft gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man den RSI über 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 50, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich somit für die Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".