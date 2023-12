Rentracks Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Rentracks liegt der RSI7 aktuell bei 83,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Rentracks-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rentracks festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion gab es signifikante Unterschiede oder Auffälligkeiten. Die Bewertung für dieses Kriterium lautet daher "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Rentracks. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Rentracks daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die Rentracks-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Unterschieds zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Hingegen wird für den 50-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält Rentracks also gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die Anlegerstimmung und die technische Analyse.