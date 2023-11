Rentokil Initial löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

An der Börse London notiert die Aktie Rentokil Initial am 03.11.2023, 12:55 Uhr, mit dem Kurs von 419.4 GBP. Die Aktie der Rentokil Initial wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Rentokil Initial auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 49,28 ist die Aktie von Rentokil Initial auf Basis der heutigen Notierungen 9 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (45,39) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Rentokil Initial konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Rentokil Initial auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Rentokil Initial 7 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rentokil Initial vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 419,4 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 50,45 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 631 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".