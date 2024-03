Rentokil Initial Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Die Rentokil Initial-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat im Vergleich einen Wert von 11,97, was eine Differenz von -10,41 Prozent zur Rentokil Initial-Aktie bedeutet. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Rentokil Initial-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dadurch wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 664,8 GBP, was einer Erwartung von 41,48 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Schlusskurs von 469,9 GBP.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Rentokil Initial-Aktie aktuell einen Wert von 68,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls einen Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Rentokil Initial. Es gab einen positiven Tag, sechs negative Tage und sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.