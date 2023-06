Rentokil Initial Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Für die Aktie Rentokil Initial stehen per 28.06.2023, 20:05 Uhr 620.4 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Rentokil Initial zählt zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Die Aussichten für Rentokil Initial haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Rentokil Initial liegt bei 81,38, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Rentokil Initial bewegt sich bei 58,63. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Rentokil Initial-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Rentokil Initial-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rentokil Initial vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 615 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,87 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (620,4 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Rentokil Initial somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rentokil Initial haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".