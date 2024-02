Rentokil Initial Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Die Rentokil Initial-Aktie wurde kürzlich einer technischen, fundamentalen und Dividendenanalyse unterzogen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 537,1 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 415,5 GBP liegt, was einem Unterschied von -22,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rentokil Initial-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rentokil Initial-Aktie bei 33 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,82 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Rentokil Initial-Aktie beträgt 1,56 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Rentokil Initial in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

In der Gesamtbewertung erhält die Rentokil Initial-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Seite positiver bewertet wird als die technische und Dividendenanalyse.