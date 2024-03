Rentokil Initial Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Analysteneinschätzung: Rentokil Initial hat in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "gut" kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 618,63 GBP. Dies würde einem Anstieg um 25,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (494,8 GBP) entsprechen, was ebenfalls als "gute" Empfehlung gilt. Insgesamt erhält die Rentokil Initial-Aktie also eine "gute" Bewertung aus Analystensicht.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. In diesem Fall betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Rentokil Initial-Aktie liegt bei 519,59 GBP, was einer Abweichung von -4,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (494,8 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 419,88 GBP, was einer Abweichung von +17,84 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Rentokil Initial basierend auf den trendfolgenden Indikatoren also ein "gutes" Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Rentokil Initial liegt momentan bei 1,56 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,65 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Rentokil Initial in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Insgesamt erhält die Rentokil Initial-Aktie also gute Bewertungen aus Analysten- und Anlegerperspektive, basierend auf den technischen Indikatoren und der Dividendenrendite.