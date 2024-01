Rent the Runway Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Rent The Runway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,51 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,562 USD, was eine Abweichung von -62,78 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-4,75 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,72 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 48,75) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Rent The Runway eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Rent The Runway für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rent The Runway diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Rent The Runway insgesamt eine "Gut"-Bewertung.