Rent.com.au Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Rentau-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rentau-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI25 für Rentau bei 41,67, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Rentau daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Rentau von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Rentau zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rentau-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,018 AUD) weicht somit um -10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs weisen eine -10 Prozent Abweichung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Zusammenfassung erhält die Rentau-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.