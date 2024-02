Rent-A-Center Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividendenrendite von Upbound liegt derzeit bei 4,51 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,44 aufweist, ergibt sich eine Differenz von +1,07 Prozent für die Upbound-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upbound mit einem Wert von 11,05 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,75, was einen Abstand von 70 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Upbound beträgt derzeit 47,97 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Upbound insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Upbound langfristig eine mittlere Diskussionsintensität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.