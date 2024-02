Rent-A-Center Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse der Upbound-Aktie zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Upbound mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Upbound-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Upbound einen Mehrertrag von 1,09 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, was zu einer Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Mit einer Dividendenrendite von 4,51% können Investoren von attraktiven Dividenden profitieren.