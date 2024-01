Rent-A-Center Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten zwei Wochen wurde Upbound von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Neutral".

Was die Dividende betrifft, schüttet Upbound derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im spezialisierten Einzelhandel. Die Differenz beträgt 1,13 Prozentpunkte (4,51 % gegenüber 3,38 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upbound derzeit bei 10. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Upbound-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Upbound weder überkauft noch -verkauft, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Upbound.