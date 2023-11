Rent-A-Center Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung unter den Anlegern von Upbound ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den Diskussionen standen in letzter Zeit besonders viele negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Upbound-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 29,05 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 29,25 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 28,53 USD eine ähnliche Tendenz, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Upbound somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen war.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Upbound-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,53 Prozent erzielt, was 31,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -16,35 Prozent, wobei Upbound aktuell 11,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.