RenovoRx-Anleger wird’s freuen!

Die Renovorx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,45 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,43 USD, was einem Unterschied von -1,38 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Renovorx-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Renovorx eingestellt waren. Es gab fünf positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft worden, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittlichen Kursziele zeigen ein erhebliches Potenzial für einen Anstieg der Aktie um 179,72 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Renovorx-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Renovorx-Aktie also eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des RSI.