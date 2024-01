RenovoRx Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Renovorx-RSI steht bei 100 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 liegt bei 43,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Renovorx besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktivität von Renovorx im Netz relativ schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -37,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +9,09 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.