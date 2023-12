RenovoRx Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BYTE Acquisition Corp":

In den letzten vier Wochen konnte bei Renovorx eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergab sich, dass die Renovorx-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als "überverkauft" eingestuft wurde. Daher erhält sie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergab sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -18,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Renovorx diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.