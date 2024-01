Renova Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Renova-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1453,29 JPY bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1189 JPY, was einem Rückgang von 18,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Schlusskurs von 1084,58 JPY, was über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Renova-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Renova zeigte in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Renova-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Renova-Aktie der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergab der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 41,99, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Renova.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Renova-Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Renova bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.