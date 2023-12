Renova Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen gab es bei Renova keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1059 JPY lag, was einem Unterschied von -30,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 1527,53 JPY entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Renova eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Renova daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Renova sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung.