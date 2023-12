RenovaCare Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Renovacare wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Renovacare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, also der RSI auf 25-Tage-Basis, zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Renovacare auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Hierbei werden die Stimmungen unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Aktie von Renovacare zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Renovacare weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Renovacare insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die Dividende schneidet Renovacare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,49 %) schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Renovacare in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse ergibt für Renovacare daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf verschiedenen Ebenen.