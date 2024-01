RenovaCare Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Renovacare auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Renovacare weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Renovacare weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Renovacare-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Renovacare. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz. Damit erhält die Renovacare-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Renovacare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".