Renold Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Renold-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, um ihre Entwicklung zu bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 29,87 GBP. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 38 GBP, was einer Abweichung von +27,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (33,41 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,74 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Renold-Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Renold-Aktie einen aktuellen Wert von 4 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Renold-Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Renold liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Renold-Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Renold derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird die Renold-Aktie auf technischer Basis als "Gut", auf fundamentalen Basis als "Gut" und auf Basis des RSI und der Dividendenpolitik als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet.