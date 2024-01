Renold Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Renold hat in verschiedenen Bereichen des Aktienmarktes eine Bewertung erhalten. In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie um 4,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft wird. Daher hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Renold-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Wenn jedoch der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, stellt sich heraus, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Renold.

In Bezug auf die fundamentalen Daten wird Renold im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,61, was einen Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 36,08 bedeutet. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wird Renold positiv bewertet. Die Aktie hat in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Renold in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".