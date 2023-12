Renold Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Renold befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einer guten Position. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 28,83 GBP, während der Aktienkurs bei 34 GBP liegt, was einer Abweichung von +17,93 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 30,44 GBP zeigt eine Abweichung von +11,7 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Renold liegt bei 37,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 32,95 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Renold durchschnittlich sind, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Renold mit einer Rendite von 45,26 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent kommt, liegt Renold mit einer Rendite von 42,02 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.