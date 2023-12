Renold Aktie: Abwarten

Die Diskussionen rund um Renold auf Social-Media-Plattformen geben ein starkes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Renold bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein weiteres Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse. Der RSI der Renold liegt bei 37,5, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Zudem beträgt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, 32,95, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit ist die Gesamteinschätzung auch in diesem Bereich "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Renold bei 0 Prozent, was 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Renold mit einer Rendite von 45,26 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,24 Prozent. Auch hier liegt Renold mit 42,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.