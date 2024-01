RenoWorks Software Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Renoworks Software betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Renoworks Software besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich hat Renoworks Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,68 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 8,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -53,16 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Renoworks Software um 53,66 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV-Wert von 216,93 ist Renoworks Software deutlich teurer als das Branchenmittel von 36,76, was einer Überbewertung von 490 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.