Renk-Aktie: Das könnte ihr jetzt in die Karten spielen

Die Renk-Aktie (RENK73) befindet sich nach ihrem furiosen Börsendebüt aktuell in einer Seitwärtsphase. Auf hohem Niveau wohlgemerkt bei einem Kurs um die 26 €, also fast +75% über dem Ausgabepreis von 15 €. Was könnte dem Titel weiteren Aufschwung verleihen?