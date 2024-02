Renk-Aktie: Geht die Rallye jetzt weiter?

Zum Wochenschluss ging der Renk-Aktie (RENK73) die Puste aus. Am Donnerstag und Freitag verlor die Aktie des Getriebeherstellers in Summe rund -7,5%. Doch am Montagmorgen scheint bereits wieder die Sonne. Die Renk-Aktie holt in den ersten Handelsstunden die Verluste der beiden letzten Handelstage wieder komplett auf. Deutet sich eine Fortsetzung der Rallye an?