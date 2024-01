Renishaw Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Renishaw wird gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 20,36 und damit insgesamt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 76,34 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Renishaw von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Allerdings war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Renishaw in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Renishaw mit einer Rendite von -10,91 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -2,77 Prozent, liegt Renishaw mit einer Rendite von -10,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Renishaw eine gemischte Bewertung aus verschiedenen Analysekriterien.