Renishaw Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Renishaw liegt bei 54,74, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen, und für die Renishaw liegt dieser Wert bei 45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers der Renishaw-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3698,12 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3150 GBP liegt, was einem Unterschied von -14,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 3249,04 GBP, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt (-3,05 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Renishaw eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt erhält die Renishaw-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine eher negative Bewertung.