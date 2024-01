Renishaw Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Renishaw wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Diskussionsintensität im Netz, die Stimmungsänderung, der Relative Strength Index (RSI) und die Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Renishaw in den vergangenen Monaten eher gering war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung für Renishaw als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Beim RSI liegt der Wert für Renishaw bei 72,78, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Analysten haben Renishaw in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut, 0 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu der langfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 3360 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,5 Prozent bedeutet, und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der verschiedenen Faktoren eine Gesamteinschätzung für die Aktie von Renishaw als "Neutral".