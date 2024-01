Renishaw Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse von Renishaw-Aktien ergibt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3620,72 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3400 GBP liegt, was einer Abweichung von -6,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 3250,36 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3400 GBP liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Renishaw basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Renishaw mit 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Aktienkurs von Renishaw verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,91 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,02 Prozent fielen. Dies führt zu einer Underperformance von -8,88 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Renishaw ist neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen neutral verhalten hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.