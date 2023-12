Renheng Enterprise Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Renheng Enterprise hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,28 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Renheng Enterprise im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,03 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen eine mittlere Rendite von -1,37 Prozent im letzten Jahr übertreffen, wobei die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Renheng Enterprise beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist das Unternehmen überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renheng Enterprise bei einem Wert von 196, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 49,41) über dem Durchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Renheng Enterprise beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.