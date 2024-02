Rengo Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Rengo beträgt der RSI 58,1, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 38,34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rengo neutral diskutiert, und in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 934,32 JPY für den Schlusskurs der Rengo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1015,5 JPY, was einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Rengo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.