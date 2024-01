Rengo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten Wochen gab es bei der Kommunikation über Rengo in den sozialen Medien keine klare Veränderung. Es gab weder einen deutlichen Anstieg an übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Rengo wurde in etwa so viel oder so wenig diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rengo-Aktie beträgt 35. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 49,77. Auf Basis dieser Werte wird die Rengo-Aktie auch hier mit "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Rengo.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Rengo-Aktie beträgt derzeit 916,76 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 940 JPY liegt. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 942,51 JPY, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend wird Rengo auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Kommentare und Befunde zu Rengo in den sozialen Medien waren neutral. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Rengo in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.